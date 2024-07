Langfristige Zusammenarbeit

Der Motorenbauer DEUTZ will mit einer neuen Kooperation die Weiterentwicklung alternativer Antriebssysteme und den Ausbau des Verbrennungsmotorengeschäfts fortsetzen.

DEUTZ arbeitet künftig mit dem indischen Landtechnikkonzern Tafe Motors and Tractors zusammen. Tafe Motors ist eine Tochtergesellschaft von Tafe, dem drittgrößten Traktorhersteller der Welt. Zum Auftakt der langfristigen Kooperation will Tafe Motors bis zu 30.000 DEUTZ-Motoren mit 2,2 Litern (50-75 PS) bzw. 2,9 Litern (75-100 PS) Hubraum in Lizenz herstellen. DEUTZ will so die kleineren Verbrennungsmotoren auch zukünftig zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren. Die Partner prüfen zudem Möglichkeiten, die Kooperation auf alternative Antriebe auszuweiten.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel ging es für die DEUTZ-Aktie am Montag um 5,24 Prozent auf 6,33 Euro nach oben.

Dow Jones Newswires