Die Aktie des Motorenhersteller Steyr Motors hat in den letzten Tagen immer wieder mit deutlichen Kurssprüngen auf sich aufmerksam gemacht. Am Mittwoch winken jedoch kräftige Kursverluste.

• Steyr Motors-Aktie geht seit IPO durch die Decke

• Beteiligungsgesellschaft Mutares will Steyr Motors-Anteil verringern

• Deutliche Kursabschläge am Mittwoch

Erst am Dienstag hat der Motorenhersteller Steyr Motors seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Diese offenbarten einen Anstieg des Umsatzes um 9,2 Prozent auf 41,7 Millionen US-Dollar. Das starke Wachstum ist laut dem Unternehmen auf die hohe Nachfrage nach Hochleistungsaggregaten im Defense-Bereich zurückzuführen. Dieser stellte mit 61 Prozent den größten Umsatzanteil dar.

Die positive Entwicklung lässt sich auch an dem phänomenalen Kursanstieg der Steyr Motors-Aktie ablesen. So lag der Ausgabepreis des Anteilsscheins im Zuge des IPOs im Oktober 2024 noch bei 14 Euro. Der Erstpreis bei 15,9 Euro lag bereits knapp 14 Prozent darüber. Seitdem ging es stetig bergauf. So verließ die Steyr-Aktie den XETRA-Handel am Dienstag bei 240 Euro. Das Tageshoch lag gar bei 384 Euro.

Steyr Motors-Aktie bricht ein

Am Mittwoch geht es nun jedoch steil abwärts. So verliert die Steyr Motors-Aktie via XETRA zeitweise 63,75 Prozent auf 87,00 Euro. Es scheint, dass Anleger nach den jüngsten Kursanstiegen Gewinne realisieren wollen.

Mutares will Beteiligung an Steyr Motors verringern

Schon am Dienstag hatte die Beteiligungsgesellschaft Mutares, die den Börsengang des Motorenherstellers im Oktober forciert hatte, bekannt gegeben, dass die Beteiligung an Steyr Motors angesichts der jüngsten Kursrally reduziert werden soll. Auf diese Weise könne der Streubesitz vergrößert werden, der auf eine sehr starke Investorennachfrage treffe. Mutares wolle jedoch weiterhin wesentliche Aktionärin der Steyr bleiben.

Wie die Frankfurter Allgemeine schreibt, könne auf dem Kurs der Steyr-Aktie am Mittwoch zusätzlich die Tatsache lasten, dass sich Mutares mit der Emissionsbank Hauck Aufhäuser darauf verständigt hätte, eine Aufhebung der unter der Listing-Vereinbarung noch bis Ende April bestehenden Halteverpflichtung zu veranlassen.

Auch Rüstungsaktien belastet

Von dem deutlichen Abschlag der Steyr Motors-Aktie werden am Mittwoch auch andere Rüstungsaktien nach unten gezogen. So verliert die DEUTZ-Aktie via XETRA stellenweise 4,68 Prozent auf 6,73 Euro, das RENK-Papier gibt derweil 6,1 Prozent auf 45,35 Euro ab. Auch Mutares ist von den Kursabschlägen betroffen. Hier geht es zeitweise 13,93 Prozent auf 36,75 Euro runter.

