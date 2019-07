Daimler-Aktie gewinnt: BAIC steigt bei Daimler ein

Wie beide Unternehmen mitteilten, hat sich die Beijing Automotive Group mit rund 5 Prozent an dem DAX -Konzern beteiligt. "Wir möchten diese Allianz durch eine Beteiligung an Daimler weiter stärken", wird BAIC -Chairman Heyi Xu in der Mitteilung zitiert. "Mit diesem Schritt bringen wir zudem unsere Unterstützung für den Vorstand und die Strategie von Daimler zum Ausdruck."

In Stuttgart zeigte man sich erfreut über die Beteiligung: "Wir begrüßen es sehr, dass unser langjähriger Partner BAIC nun auch ein langfristig orientierter Investor von Daimler ist", sagte Daimler-CEO Ola Källenius laut Mitteilung. Dieser Schritt festige die Partnerschaft und sei ein Vertrauenssignal in die Strategie und das Zukunftspotenzial des Unternehmens.

Die Beteiligung von rund 5 Prozent hat auf Basis der Daimler-Marktbewertung ein Volumen von rund 2,4 Milliarden Euro.

Daimler und BAIC verbindet seit 2003 eine strategische Partnerschaft. Die Unternehmen arbeiten in Produktion, Forschung und Entwicklung sowie im Vertrieb von Pkw, Vans und Lkw zusammen. Im Jahr 2013 beteiligte sich Daimler an der BAIC-Tochter BAIC Motor und hält derzeit 9,55 Prozent der Anteile. Nach dem überraschenden Einstieg des BAIC-Wettbewerbers Geely hatte der Stuttgarter Konzern die Bedeutung der Partnerschaft mit BAIC betont.

Die Reaktion der Daimler-Aktie

Die Aktien von Daimler verzeichnen Gewinne. Kurz nach Handelsstart geht es für die Titel 0,76 Prozent nach oben auf 46,39 Euro.

Angesichts der angeschlagenen technischen Lage der Daimler-Aktie bleibt die Nachhaltigkeit der Bewegung abzuwarten. Daimler hatten sich zuletzt deutlich schlechter als der DAX entwickelt. Zwar versuchte die Aktie unlängst eine Bodenbildung, doch das Jahrestief von Anfang Januar bei knapp 45 Euro ist nicht weit entfernt.

