Lawrow wirft Nato und EU Beteiligung am Ukraine-Krieg vor

NEW YORK/MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erneut den Westen für den von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Er erhob dabei den Vorwurf, Nato und EU hätten Moskau durch die Ukraine einen "richtigen Krieg" erklärt.

Die Nicht-Einhaltung der UN-Charta führe zur Zunahme von Instabilität weltweit und vervielfache regionale Konflikte, sagte Lawrow am Rande der UN-Generalversammlung in New York. "Ein anschauliches Beispiel dafür ist die vom kollektiven Westen provozierte Krise in der Ukraine, mit deren Händen die Nato und die Europäische Union meinem Land einen richtigen Krieg erklären wollen und schon erklärt haben und sich direkt daran beteiligen", führte er demnach aus. Solche Vorwürfe gab es schon wiederholt aus Moskau.

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. EU- und Nato-Staaten unterstützen das angegriffene Land unter anderem mit Waffenlieferungen. Deutschland und andere Staaten haben aber wiederholt betont, dadurch nicht Kriegspartei zu werden.

Zuletzt hatten mehrere Vorfälle das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen weiter belastet. Mitte September waren nach polnischen Angaben mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Die Nato verlegte daraufhin zusätzliche Kampfjets an ihre Ostflanke. Später kam es zu einem weiteren Vorfall mit russischen Kampfjets, die den estnischen Luftraum verletzten. Russland bestreitet das./ksr/DP/men