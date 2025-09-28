DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,12 -0,9%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.720 +0,3%Euro1,1678 +0,1%Öl69,65 ±0,0%Gold3.743 -0,2%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kaum Bewegung

26.09.25 07:36 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im DAX am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.554 Punkte. Im Wochenverlauf hat der Dax gut 100 Punkte oder 0,4 Prozent verloren. Es ist ihm weiterhin nicht gelungen, über die 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Schwung von der Wall Street bleibt aus. Hier korrigierten die wichtigsten Indizes weiterhin ihre vorherige Rekordjagd. Auch an Asiens Börsen tut sich am Morgen relativ wenig.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,38 Prozent tiefer mit 45.947,32 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 6.604,72 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,43 Prozent auf 24.397,31 Punkte.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte unter anderem aufgrund der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. Der japanische Nikkei 225 verlor rund eine Stunde vor Handelsende 0,6 Prozent. Ähnlich sah es an den chinesichen Festlandsbörsen sowie in der chinesichen Sonderverwaltungszone aus. Deutlichere Verluste gab es dagegen in Südkorea.

