Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu - Index vor ausgeglichener Wochenbilanz

26.09.25 09:24 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer durchwachsenen Woche ist der DAX am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um 0,43 Prozent auf 23.635,98 Punkte, während der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen 0,13 Prozent auf 30.074,29 Zähler zulegte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein halbes Prozent bergauf.

Die Gewinne reichten aus, um dem Dax eine mehr oder weniger ausgeglichene Wochenbilanz zu bescheren. Allerdings gelang es dem Leitindex weiterhin nicht, über die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. In New York hatten die wichtigsten Indizes am Vorabend weiterhin ihre vorherige Rekordjagd konsolidiert.

Die Dax-Gewinne fußten am Freitag unter anderem auf Kursgewinnen beim Schwergewicht Siemens, dessen Aktien sich um 2,1 Prozent von ihrem Tief seit Anfang August erholten. In anderen Branchen wie etwa bei Lastwagenbauern jedoch zeigten sich neue Zollsorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump erhöhte Abgaben ankündigte./tih/stk

