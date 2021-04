Ein Tesla von Tchibo: Kaffeerösterei bietet E-Autoleasing an

Aktien in diesem Artikel Tesla 565,90 EUR

-1,27% Charts

News

Analysen Twitter 59,21 EUR

-0,08% Charts

News

Analysen

• Experte: Auto-Leasing wird in den kommenden Jahren deutlich beliebter• Tchibo möchte mit der Aktion auf nachhaltige E-Mobilität setzen• Sprecherin: Bei Erfolg könnte es auch in der Zukunft Leasing-Angebote geben

Wer sich 2021 ein eigenes Auto zulegen möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten: Autohändler sehen sich mittlerweile großer Konkurrenz von Seiten der Leasing-Unternehmen und Carsharing-Optionen gegenüberstehen. Der SPIEGEL zitiert Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research (CAR) von der Uni Duisburg, wie folgt: "Autos werden künftig vermehrt auf solchen Kanälen vertrieben […]. Der klassische Autohändler verliert weiter an Bedeutung." Auf Twitter erklärt Dudenhöffer, dass das CAR die Zahl der 2020 abgeschlossenen Abo-Verträge auf rund 42.000 schätzt und Medienberichten zufolge verzeichnete Leasing-Marktführer Fleetpool für das Corona-Jahr 2020 ein Umsatzplus von 55 Prozent. Der Marktanteil von Auto-Vermietern in der Automobilbranche soll bis 2030 auf 40 Prozent steigen. Tchibo, dessen Geschichte als Kaffeerösterei begann, vertreibt mittlerweile Produkte aller Art und verdient nun mit einem eigenen Leasing-Angebot mit an dem neuen Trend.

Tchibo vertreibt "ab sofort" Teslas Model 3 und den Fiat 500 E ICON

"Wir freuen uns sehr, unseren Kunden im Rahmen der Tchibo Mobilitäts-Wochenwelt das Tesla Model 3 und den Fiat 500 E ICON im innovativen E-Auto-Abo anzubieten. Uns ist es wichtig, auf nachhaltige E-Mobilität zu setzen und den Kunden einen einfachen Zugang zu den Autos zu ermöglichen", so Robert Pauly, Tchibo Head of Opportunities & Cooperations in einer Tchibo-Pressemitteilung: "ab sofort" vertreibt Tchibo Leasing-Verträge für die beiden E-Autos.

Dabei ist das Angebot knapp: Einer Tchibo-Sprecherin zufolge gebe es nur eine zweistellige Anzahl Model 3 und eine vierstellige Menge der Fiat 500 E im Angebot, so der SPIEGEL. Sobald alle Exemplare vergriffen sind, endet das Angebot. Leasen kann jeder im Alter von mindestens 21 Jahren - die Vertragslaufzeit für den Fiat beträgt 13 Monate mit insgesamt 13.000 Freikilometern, die für den Tesla 12 oder 24 Monate mit 10.000 beziehungsweise 20.000 Freikilometern. Im Preis sind, abgesehen von den Stromrechnungen, alle möglicherweise anfallenden Kosten enthalten: 777 Euro zahlen Tesla-Leaser, für den Fiat sind es vergleichsweise wenige 289 Euro monatlich.

Kooperationspartner like2drive: Tchibo arbeitet mit erfahrenem Händler

Diese Preise sollen offenbar die Kunden anziehen, denn ansonsten seien die Vertragsbedingungen eher untypisch, weil sie den Kunden keine große Flexibilität ließen, so Stephan Lützenkirchen, Mitgründer des Anbieters "Vive la Car" dem SPIEGEL zufolge. Dabei können Tchibo und seine Kooperationspartner bereits einiges an Erfahrung im Bereich Auto-Abos vorweisen: Bereits vor zwei Jahren gab es bei Tchibo eine ähnliche Aktion, auch damals kooperierte der Konzern mit Fiat. Bei der aktuellen Aktion werden der Fiat und der Tesla vom Leasing-Händler like2drive, der zur Fleetpool-Gruppe gehört, gestellt. like2drive stellt nicht nur die Fahrzeuge, sondern kümmert sich auch um die Übergabe an den Kunden und andere Themen wie Reparaturen oder den TÜV. Wenn der 2021 abgeschlossene Vertrag abläuft, können die Kunden ihn einfach verlängern und bekommen dann von like2drive ein neues Auto gestellt.

Tchibo möchte bei Erfolg auch in Zukunft in der Automobilbranche mitspielen

Mit like2drive hat Tchibo, ein Konzern, der selbst Wert auf Nachhaltigkeit legt, einen ökologisch bewussten Geschäftspartner gefunden. Darauf weist auch Alexander Kaiser, like2drive Co-CEO, in einem Tchibo-Interview hin: "Man sagt ja oftmals der klassischen Automobilbranche nach, dass sie tendenziell wenig zum Thema Nachhaltigkeit beiträgt. Da sind wir im Auto-Abo-Bereich aber anders, das haben wir auch auf Tchibo Seite gespürt, wir stehen wirklich auf das Thema Multimodalmobilität."

Wie die Tchibo-Sprecherin gegenüber dem SPIEGEL erklärt hat, könnte es - sofern die Aktion erfolgreich verläuft - auch in Zukunft weitere Auto-Angebote bei Tchibo geben. Ob die Aktion jedoch erfolgreich sein wird, ist noch nicht absehbar: die Voraussetzungen könnten für den großen Konzern mit einem starken Geschäftspartner allerdings gegeben sein. Andere Unternehmen wie etwa Lidl wagen sich immer wieder für kürzere Aktionen auf den Markt vor, sind aber bislang nicht dauerhaft etabliert.

Olga Rogler / finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com