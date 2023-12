Lee Enterprises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Heute im Fokus

HENSOLDT startet Kapitalerhöhung. thyssenkrupp-Aktie von Bericht über Problemen bei Stahlgesprächen belastet. UBS/CS-Fusion abgeschlossen. Brenntag Specialties schließt Vertriebsvertrag mit Halox in Brasilien. HHLA: In der Nacht zum Freitag läuft Frist zu MSC-Kaufangebot ab. adidas und PUMA von Gewinnmitnahmen belastet. Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht T-Aktien-Kursziel.