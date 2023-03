LEG Immobilien Aktie News: LEG Immobilien gibt am Vormittag nach

Die Aktionäre schickten das Papier von LEG Immobilien nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,3 Prozent auf 58,68 EUR. Die LEG Immobilien-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,18 EUR ab. Bei 58,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 48.241 LEG Immobilien-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,85 EUR erreichte der Titel am 10.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 48,91 Prozent Plus fehlen der LEG Immobilien-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 12,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für LEG Immobilien-Aktionäre betrug im Jahr 2019 3,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,44 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,60 EUR an.

Am 10.11.2022 hat LEG Immobilien in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 1,05 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 171,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 200,40 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können LEG Immobilien-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,517 EUR je LEG Immobilien-Aktie.

