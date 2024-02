SynBiotic-Aktie +25 %: Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten

Legalisierung voraus

Die bevorstehende Legalisierung von Cannabis in Deutschland treibt die SynBiotic-Aktien nach oben.

Nach langem Ringen der Bundesregierung war am Freitag bekannt geworden, dass die letzten Einzelheiten zur Legalisierung von Cannabis geklärt sind und ein Gesetz dazu am 1. April in Kraft treten kann. Neben SynBiotic ist auch Cantourage ein Profiteur am Aktienmarkt.



Am Freitag war der Kurs von SynBiotic um 36 Prozent hochgeschnellt. Am Montag kommt nun zeitweise ein Anstieg um 25,71 Prozent auf 7,04 Euro hinzu. Bei Cantourage, einem stärker auf medizinische Anwendungen spezialisierten Unternehmen, ging es am Freitag zunächst um 11 Prozent hoch und nun um 18,32 Prozent.

Vor allem SynBiotic war in den vergangenen beiden Jahren ein Spekulationsobjekt, der Aktienkurs war aber zuletzt stark gefallen wegen der schwindenden Fantasie für das Thema. Nun sollen aber Eigenanbau und Besitz bestimmter Mengen der Droge für Volljährige ab 1. April 2024 erlaubt werden.

