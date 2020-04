Infineon macht Cypress-Deal perfekt

€uro am Sonntag

Alle behördlichen Genehmigungen lägen nun vor, teilte der Konzern mit. Der Abschluss der Transaktion sei bis spätestens unmittelbar nach Ostern unter Dach und Fach, hieß es. Infineon hatte bereits im März mit der Genehmigung der Transaktion durch die US-Behörde CFIUS die größte Hürde genommen.

Das deutsche Unternehmen will mit dem neun Milliarden Euro schweren Zukauf in die Riege der zehn größten Chiphersteller der Welt aufsteigen. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte Infineon erst in der vorvergangenen Woche seine Ziele für Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr (zum 30. September) zurückgenommen. (Redaktion €uro am Sonntag)

