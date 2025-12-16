Im Wettstreit um die Marktführerschaft beim autonomen Fahren verschärft sich das Duell zwischen Tesla und dem Herausforderer Rivian. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus UBS-Technologiechef scheidet zum Jahresende aus. Stabilus kündigt Aktienrückkauf an. Sammer fordert klare Fristen im BVB-Vertragspoker mit Schlotterbeck. Tesla-Aktie klettert in Richtung Rekordhoch - Autonomes Fahren und Roboter. iRobot mit Insolvenzantrag. Oracle dementiert angebliche Verzögerungen bei OpenAI-Rechenzentren. Hohes Anlegerinteresse an Tilray- und Canopy Growth-Aktien.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung