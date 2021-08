Delivery Hero-Aktie zieht an: Naspers stockt bei Delivery Hero auf

Einer Stimmrechtsmitteilung zufolge würde Naspers auch weiter bei Delivery Hero zukaufen, will aber die Schwelle von 29,99 Prozent der Stimmrechte nicht überschreiten. Dies habe der südafrikanische Tech-Konzern Delivery Hero am 30. August mitgeteilt. Ab 30 Prozent würde ein Übernahmeangebot an die anderen Aktionäre fällig.

Die Naspers Ltd sieht die Beteiligung durchaus als strategische Investition in wachstumsstarke Plattformen und Marktplätze an, und nicht als eine Investition, um damit Handelsgewinne zu erzielen. Zudem betonte Naspers, dass "keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs-, und Aufsichtsorganen der Emittentin" angestrebt sei, "abgesehen von der Ausübung ihrer Stimmrechte in der Hauptversammlung". Man wolle weiterhin im Aufsichtsrat von Delivery Hero vertreten sein und strebe "keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur" bei dem DAX-Unternehmen an, insbesondere im Bezug auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik.

Der Stimmrechtsmitteilung zufolge liegt der Naspers zuzurechnende Anteil an Delivery Hero per 24. August 2021 bei 27,47 Prozent, zuvor waren es 24,46 Prozent gewesen. Der Naspers direkt zuzurechnende Teil betrage 24,97 Prozent, der komplett bei der Prosus-Tochter MIH Food Holdings BV angesiedelt sei. Der Rest entfalle auf Finanzinstrumente, Aktienswaps mit einer dreimonatigen Laufzeit bis 24. November 2021.

Die Delivery Hero-Aktie legte via XETRA nach den Nachrichten um 4,18 Prozent zu auf 123,25 Euro. Zu dem Anstieg habe auch die Nachricht beigetragen, dass Delivery Heros südkoreanische Tochter Woowa im August Rekordbestellungen in Höhe von 100 Millionen erhielt.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Delivery Hero