Linde Aktie News: Linde steigt am Freitagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Linde nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.07.2022 12:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 274,35 EUR. In der Spitze legte die Linde-Aktie bis auf 274,65 EUR zu. Bei 272,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 177.547 Linde-Aktien den Besitzer.

Bei 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.07.2021 bei 239,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 326,17 EUR.

Am 28.04.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 8.211,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.243,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,28 USD je Aktie belaufen.

