Linde Aktie News: DAX Aktie Linde verliert am Donnerstagmittag

Die Linde-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 278,25 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Linde-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 276,65 EUR aus. Bei 279,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.252 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.06.2022 markierte das Papier bei 315,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 11,76 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 244,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 320,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 28.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.457,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.584,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2022 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Linde-Aktie

Linde-Aktie und ExxonMobil-Aktie: Diese beiden Dividendenaristokraten sind die Favoriten der Analysten

Für Ihr Depot: Die Aktien-Favoriten der besten Investmentprofis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: The Linde Group