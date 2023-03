Linde Aktie News: S&P 500 Aktie Linde gewinnt am Donnerstagnachmittag

Im Stuttgart-Handel gewannen die Linde-Papiere um 09:44 Uhr 0,2 Prozent.

Bei 334,40 EUR markierte der Titel am 25.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,76 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 245,20 EUR. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 33,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 317,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Linde am 07.02.2023. Das EPS wurde auf 3,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Linde 2,77 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7.899,00 USD im Vergleich zu 8.298,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2023 terminiert.

Experten taxieren den Linde-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,33 USD je Aktie.

