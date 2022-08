Linde Aktie News: Linde am Nachmittag mit Aufschlag

Die Linde-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 293,50 EUR. In der Spitze gewann die Linde-Aktie bis auf 294,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 293,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 248.921 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Linde-Aktie 6,93 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Mit Abgaben von 20,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 322,50 EUR.

Am 28.07.2022 legte Linde die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,10 USD gegenüber 2,70 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.457,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.584,00 USD in den Büchern standen.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,95 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Juli 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Linde-Aktie

Linde-Aktie gewinnt: Linde wächst im zweiten Quartal kräftig - Prognose für Gesamtjahr angehoben

Air Liquide-Aktie gewinnt: Air Liquide profitiert von hohen Gaspreisen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: The Linde Group