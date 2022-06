Linde Aktie News: Linde gibt am Vormittag ab

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 299,55 EUR. Im Tief verlor die Linde-Aktie bis auf 299,50 EUR. Bei 301,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.667 Linde-Aktien.

Am 06.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Linde-Aktie mit einem Kursplus von 5,01 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 236,75 EUR am 26.06.2021. Mit Abgaben von 26,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 326,17 EUR.

Am 28.04.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,49 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.211,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.243,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Linde-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 13,28 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

