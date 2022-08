Linde Aktie News: DAX Aktie Linde präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Linde-Papiere um 09:22 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Linde-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 300,30 EUR zu. Bei 300,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.367 Stück gehandelt.

Am 06.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 315,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 4,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 244,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Linde-Aktie im Durchschnitt mit 320,83 EUR.

Am 28.07.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,70 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent auf 8.457,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Linde-Bilanz für Q3 2022 wird am 15.11.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

