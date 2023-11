Linde Aktie News: S&P 500 Aktie Linde tendiert am Montagvormittag seitwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Linde zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Linde-Aktie kam im AMEX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 392,76 USD.

Die Linde-Aktie bewegte sich um 22:15 Uhr kaum. Das Papier stand via AMEX bei 392,76 USD. Bei 392,76 USD markierte die Linde-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Linde-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 390,90 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 390,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.884 Linde-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.08.2023 auf bis zu 393,07 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,08 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 304,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,54 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Linde-Aktie bei 280,00 EUR.

Am 26.10.2023 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,10 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Linde in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.155,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.797,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2023 14,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie an der NYSE im Plus: Gericht in Russland lässt Helium-Container von Linde beschlagnahmen

Massives Kurspotenzial: HSBC-Analystin empfiehlt diese Wasserstoffaktien zum Kauf

Linde, Plug Power und Co.: Diese Wasserstoffaktien werden von Analysten empfohlen