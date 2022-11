Linde Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Linde am Montagmittag ins Plus

Die Linde-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 323,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Linde-Aktie bei 324,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 319,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 210.779 Linde-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 330,75 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,13 Prozent könnte die Linde-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2022 Kursverluste bis auf 244,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,66 Prozent würde die Linde-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 334,60 EUR aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,73 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linde in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.797,00 USD im Vergleich zu 7.668,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet.

Experten taxieren den Linde-Gewinn für das Jahr 2022 auf 12,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

