Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 279,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Linde-Aktie ging bis auf 278,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 280,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.097 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 315,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. Am 24.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 244,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 14,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 320,00 EUR.

Am 28.07.2022 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.457,00 USD – ein Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Linde 7.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2022 erfolgen.

In der Linde-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

