Linde Aktie News: Anleger schicken Linde am Nachmittag ins Plus

Die Aktie legte um 25.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 297,55 EUR zu. Die Linde-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 300,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 299,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 350.293 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 309,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,81 Prozent. Bei einem Wert von 236,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 25,68 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Linde-Aktie bei 326,17 EUR.

Linde veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.211,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.243,00 USD in den Büchern standen.

Linde dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,29 USD je Linde-Aktie belaufen.

