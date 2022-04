Linde Aktie News: Linde am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Im Frankfurt-Handel gewannen die Linde-Papiere um 07:32 Uhr 1,3 Prozent.

Bei 310,05 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 6,76 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.05.2021 bei 235,05 EUR. Mit Abgaben von 23,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 315,83 EUR.

Linde ließ sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8.298,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 28.04.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 12.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

