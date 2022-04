Linde Aktie News: Linde am Freitagnachmittag gesucht

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 301,70 EUR. In der Spitze legte die Linde-Aktie bis auf 302,10 EUR zu. Bei 299,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 621.804 Linde-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 309,35 EUR an. Der derzeitige Kurs der Linde-Aktie liegt somit 2,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,25 EUR. Dieser Wert wurde am 05.05.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Linde-Aktie derzeit noch 28,25 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 315,83 EUR je Linde-Aktie an.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 USD gegenüber 2,30 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8.211,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.272,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Linde am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Linde rechnen Experten am 12.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Linde im Jahr 2023 13,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Linde-Aktie schwächelt dennoch: Linde stockt Gewinnziel auf - Umsatz im ersten Quartal deutlich gesteigert

Ausblick: Linde zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Linde-Aktie schließt kaum verändert: Linde sagt Dividende von 1,17 Dollar zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde