Linde Aktie News: Linde am Mittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Linde nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 31.05.2022 12:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 302,25 EUR. Die Linde-Aktie gab in der Spitze bis auf 301,35 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 303,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 220.996 Linde-Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 309,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 236,75 EUR ab. Mit Abgaben von 27,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 326,17 EUR angegeben.

Am 28.04.2022 lud Linde zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.211,00 USD gegenüber 7.243,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet.

In der Linde-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

