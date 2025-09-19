Liquid Meta Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Liquid Meta Capital hat am 18.09.2025 die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber 0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 67,74 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen CAD gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 0,59 Millionen CAD gegenüber 0,58 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

