Am Kryptomarkt drohen im Januar 2026 millionenschwere Liquidationen bei gehebelten Positionen. Besonders drei Altcoins stehen laut Analysedaten im Fokus. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street letztlich höher -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus Apple-KI-Deal bringt Alphabet über 4 Billionen USD Börsenwert. Nestlé-Aktie: Rückruf bestimmter Babynahrung in der Kritik. Machtkampf in Washington: Fed-Chef Powell wehrt sich gegen Trumps "Einschüchterung". Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen. QIAGEN: Punktlandung 2025 und optimistischer Ausblick auf 2026.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung