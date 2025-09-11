DAX23.761 +0,2%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,6%
Litauens Präsident: Russland immer größere Bedrohung

10.09.25 10:45 Uhr

VILNIUS (dpa-AFX) - Das Eindringen von mehr als einem Dutzend Drohnen in den Luftraum von Polen zeigt nach Angaben von Litauens Präsident Gitanas Nauseda, dass Russland eine immer größere Bedrohung für Europa darstellt. "Russland weitet seine Aggression bewusst aus", schrieb das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes auf dem Kurznachrichtendienst X. "Der Drohnenschwarm über polnischem Territorium ist ein weiterer Beweis, ebenso wie die Drohgebärden gegenüber der Ostflanke der Nato."

Auch Außenminister Kestutis Budrys betonte: "Russlands wiederholte rücksichtslose Verletzungen des Nato-Luftraums stellen eine direkte Bedrohung für die Sicherheit der Bevölkerung und kritischer Infrastrukturen dar." Die Nato dürfte darauf nicht nur mit Bedenken reagieren, sondern mit Fähigkeiten. "Die Luftverteidigung entlang der Frontlinie der Nato muss unverzüglich verstärkt werden", forderte er auf X.

In der Nacht auf Mittwoch ist - inmitten einer russischen Angriffswelle auf die Ukraine - eine größere Zahl von Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Nach Angaben von Regierungschef Donald Tusk handelte es sich um Drohnen aus Russland. Auch in Litauen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wiederholt Drohnen in den Luftraum eingedrungen.

Litauen ist zudem ebenso wie Polen und die beiden anderen Baltenstaaten Estland und Lettland wegen einer Militärübung im benachbarten Belarus in Alarmbereitschaft. Dort beginnt Ende der Woche das Manöver "Sapad-2025" (Westen-2025), bei dem Soldaten aus Russland und Belarus gemeinsam trainieren sollen. Parallel dazu üben auch in Litauen Verbündete aus mehreren Nato-Ländern./awe/DP/jha