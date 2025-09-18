Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusFed-Entscheid am Abend: Dow stabil erwartet -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Schaeffler-Aktie setzt Erholung nach Mittelfristzielen fort. UniCredit greift bei Commerzbank weiter zu und hebt Gewinnprognose an. NIO sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung. Berenberg stuft Novo Nordisk hoch - aber senkt Ziel. IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel. Beiersdorf-Aktie setzt Talfahrt fort - Aktionär trennt sich von Aktien.
Umfrage
Wie wird sich nach Ihrer Einschätzung der DAX bis zum Jahresende entwickeln?