DAX23.377 +0,2%ESt505.373 ±0,0%Top 10 Crypto16,14 -1,0%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.019 -0,4%Euro1,1845 -0,2%Öl68,20 -0,4%Gold3.677 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Netflix-Aktie gesucht: Catfishing-Doku wird zum Streaming-Hit Netflix-Aktie gesucht: Catfishing-Doku wird zum Streaming-Hit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil