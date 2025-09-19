DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.303 -0,2%Euro1,1749 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Porsche-Aktien unter Druck: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnungen Porsche-Aktien unter Druck: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnungen
Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie sinkt nach Prognosensenkung Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie sinkt nach Prognosensenkung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

ROUNDUP/Bei Schlotterbeck-Comeback: Dortmund bezwingt Wolfsburg

21.09.25 22:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,61 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DORTMUND (dpa-AFX) - Dank Siegtorschütze Karim Adeyemi hat Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) den VfL Wolfsburg besiegt und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern München. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac bezwang die Niedersachsen zum Abschluss des 4. Bundesliga-Spieltags verdient mit 1:0 (1:0). Der BVB, bei dem Nationalspieler Nico Schlotterbeck nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, bleibt damit in dieser Saison unbezwungen und hat nun zehn Punkte gesammelt.

Wer­bung

Fünf Tage nach dem spektakulären 4:4 in der Champions League bei Juventus Turin zeigten die Westfalen keine überragende, aber eine ordentliche Leistung. Vor 81.365 Zuschauern im Dortmunder Stadion erzielte der starke Adeyemi in der 20. Minute das entscheidende Tor für die Gastgeber.

Die Wolfsburger mussten hingegen ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Für den VfL gab Promi-Neuzugang Christian Eriksen sein Debüt.

"Identifikationsfigur" Schlotterbeck wird gefeiert

Bei den Gastgebern war Abwehr-Ass Schlotterbeck nach fast einem halben Jahr Zwangspause erstmals wieder dabei und stand gleich in der Startelf. Der 25-Jährige hatte wegen eines Meniskusrisses im Knie gefehlt. "Wir haben ihn vermisst, wir brauchen ihn in der Spieleröffnung und als Identifikationsfigur", sagte Geschäftsführer Lars Ricken vor dem Spiel bei DAZN.

Wer­bung

Schon vor dem Anpfiff wurde Schlotterbeck von den Fans gefeiert. Als zentraler Mann der Dreierkette war er sofort und häufig ins Aufbauspiel eingebunden. Der BVB suchte den schnellen Weg nach vorne und machte früh Druck.

Adeyemi lässt die BVB-Fans früh jubeln

Ein erster Schuss von Adeyemi flog noch knapp links am Wolfsburger Tor vorbei. Dann ließ der 23-Jährige die BVB-Fans jubeln. Nach einem Fehlpass von Joakim Maehle schaltete Dortmund schnell. Julian Ryerson setzte Adeyemi ein und der Außenstürmer knallte den Ball aus rund 20 Metern ins Netz.

Spätestens mit der Führung im Rücken hatten die Gastgeber die Partie erst einmal im Griff. Dortmund hielt den VfL größtenteils vom eigenen Tor fern und wurde selbst ab und an gefährlich. Nach punktgenauer Flanke von Ryerson hatte Maximilian Beier die große Gelegenheit zum 2:0, köpfte völlig frei stehend jedoch knapp vorbei. Kurz vor der Pause scheiterte der 22-Jährige aus aussichtsreicher Position an Wolfsburgs Keeper Kamil Grabara.

Wer­bung

Großes Glück für Dortmund

Auch nach dem Seitenwechsel übernahm Dortmund zunächst die Spielkontrolle. Der BVB verpasste es allerdings, mit einem zweiten Tor die eigenen Nerven und die seiner Anhänger zu beruhigen.

Aus dem Nichts hätte sich das fast gerächt: Nach Vorarbeit von Maximilian Arnold und Mohamed Amoura traf Konstantinos Koulierakis die Unterkante der Latte. Von dort sprang der Ball auf die Torlinie - viel knapper geht es nicht. Der BVB hatte Glück.

Wolfsburgs Trainer Paul Simonis versuchte, seiner Mannschaft durch Einwechslungen zusätzlich Auftrieb zu geben. Nach einer Stunde kam unter anderem Eriksen in die Partie. Der Däne hatte jedoch wenig Einfluss aufs Spiel. Anders als noch in Turin, als Dortmund in der Nachspielzeit eine Zwei-Tore-Führung verspielte, brachte der BVB seinen Vorsprung diesmal über die Zeit./the/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen