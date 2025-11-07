BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) büßt am Freitagmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,30 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,5 Prozent auf 3,30 EUR. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,30 EUR ein. Mit einem Wert von 3,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.668 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 25,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 18,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,00 EUR angegeben.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 132,67 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 154,41 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

