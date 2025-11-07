BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagnachmittag tiefer

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 3,29 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:41 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 3,29 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,32 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 139.157 Aktien.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR an. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 20,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,41 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2026 wird am 14.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

