Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger greifen bei BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag zu

07.11.25 09:22 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger greifen bei BVB (Borussia Dortmund) am Freitagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 3,33 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,31 EUR -0,03 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,33 EUR zu. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.411 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 16,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,41 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,015 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
