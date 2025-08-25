Lontium Semiconductor A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lontium Semiconductor A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lontium Semiconductor A 136,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net