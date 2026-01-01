Eine neue Lizenzvereinbarung im Onkologie-Bereich sichert Lonza Vorauszahlungen, Meilensteinerlöse und künftige Lizenzgebühren. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

