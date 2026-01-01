Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX überspringt 25.000er Marke -- Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien im Fokus
Barclays stuft Bayer-Aktie hoch. Redcare Pharmacy-Aktie sackt ab: Umsatzwachstum enttäuscht. thyssenkrupp: Jindal könnte Stahlsparte wohl schrittweise kaufen. BMW fertigte mehr als eine Million Autos in Deutschland. Trump sichert sich Kontrolle über Verkauf von Venezuelas Öl. Nordex mit Auftragsflut. CES: Lenovo verknüpft PC und Smartphone mit KI-Assistent Qira. grenke steigert Neugeschäft.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Werden Sie Ihre Investitionsquote am Kapitalmarkt im Jahr 2026 erhöhen?