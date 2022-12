Looking Glass Labs Aktie News: Hausse bei Looking Glass Labs am Montagmittag

Die Looking Glass Labs-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 31,8 Prozent im Plus bei 0,290 EUR. Die Looking Glass Labs-Aktie legte bis auf 0,300 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,270 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 715.632 Looking Glass Labs-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com