Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Lucid zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 2,71 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 2,71 USD zu. In der Spitze gewann die Lucid-Aktie bis auf 2,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 447.559 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2023 bei 8,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lucid-Aktie mit einem Kursplus von 208,67 Prozent wieder erreichen. Am 24.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Lucid gewährte am 06.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 172,74 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149,43 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,080 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

