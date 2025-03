Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Kursverlauf

Mit dem NASDAQ 100 ging es schlussendlich abwärts.

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,66 Prozent leichter bei 19.483,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,783 Prozent tiefer bei 19.657,10 Punkten, nach 19.812,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19.676,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19.397,07 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 18.02.2025, bei 22.164,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.209,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 17.985,01 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,11 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 22.222,61 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 19.152,57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 8,80 Prozent auf 2,35 USD), Diamondback Energy (+ 1,29 Prozent auf 155,00 USD), Monster Beverage (+ 1,05 Prozent auf 56,80 USD), Intel (+ 0,90 Prozent auf 25,92 USD) und Comcast (+ 0,73 Prozent auf 36,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-5,34 Prozent auf 225,31 USD), MercadoLibre (-4,92 Prozent auf 2.002,80 USD), Palantir (-3,96 Prozent auf 83,89 USD), Enphase Energy (-3,80 Prozent auf 61,38 USD) und Strategy (-3,77 Prozent auf 283,19 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 61.986.364 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,928 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

