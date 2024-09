Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Nachmittag ins Plus

Lucid im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 3,95 USD.

Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 3,95 USD. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,95 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 623.574 Lucid-Aktien den Besitzer.

Bei 6,45 USD markierte der Titel am 06.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 63,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.04.2024 bei 2,30 USD. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 71,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 05.08.2024 vor. Das EPS lag bei -0,34 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,58 Mio. USD – ein Plus von 32,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 150,87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lucid veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,169 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

