Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Lucid-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 3,43 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 3,43 USD. Bei 3,64 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 6.778.135 Stück.

Am 27.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 22,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (1,94 USD). Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 77,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lucid veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,04 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,81 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,169 USD je Lucid-Aktie.

