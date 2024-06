Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 2,72 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Lucid-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 2,72 USD ab. Die Lucid-Aktie sank bis auf 2,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 703.883 Lucid-Aktien.

Am 12.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,37 USD. Mit einem Zuwachs von 207,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.04.2024 (2,30 USD). Mit einem Kursverlust von 15,63 Prozent würde die Lucid-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.05.2024 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 172,74 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,43 Mio. USD in den Büchern standen.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,078 USD je Lucid-Aktie.

