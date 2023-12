Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag fester

So entwickelt sich Lucid

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 4,53 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,53 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Lucid-Aktie bei 4,66 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.077.812 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2023 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 293,59 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,62 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lucid ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,28 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 137,81 USD in den Büchern – ein Minus von 29,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 195,46 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,375 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Gewinne in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende leichter