Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 3,27 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 3,27 USD. Bei 3,31 USD erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3,19 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 2.102.417 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 141,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,30 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.05.2024 hat Lucid die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,74 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 149,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 05.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2024 -1,080 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

