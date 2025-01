Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 2,91 USD.

Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 2,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lucid-Aktie bisher bei 2,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.779.183 Lucid-Aktien.

Bei 4,43 USD markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,51 Prozent.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,04 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,81 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Lucid rechnen Experten am 03.03.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,189 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

