Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 2,82 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 2,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 143.111 Lucid-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 68,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,54 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 9,93 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 21.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 157,15 USD – eine Minderung von 39,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 257,71 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Lucid am 02.05.2024 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2024 einen Verlust in Höhe von -1,063 USD ausweisen wird.

