Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteuert sich am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 2,73 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 2,73 USD. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,70 USD. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 1.666.025 Aktien.

Am 27.08.2024 markierte das Papier bei 4,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 62,39 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,94 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lucid-Aktie mit einem Verlust von 28,99 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Lucid-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.05.2025 lud Lucid zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 235,05 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 36,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,74 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Lucid-Bilanz für Q2 2025 wird am 11.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2025 -0,892 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

