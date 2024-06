Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Montagnachmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 2,56 USD zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 2,56 USD zu. Der Kurs der Lucid-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,57 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 437.489 Lucid-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,37 USD) erklomm das Papier am 12.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 226,76 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 2,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 06.05.2024 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 172,74 Mio. USD gegenüber 149,43 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lucid einen Verlust von -1,078 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

