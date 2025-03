Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 2,46 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 2,46 USD. Die Lucid-Aktie sank bis auf 2,43 USD. Mit einem Wert von 2,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.459.212 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,43 USD erreichte der Titel am 27.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 80,24 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber -0,29 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 234,47 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 49,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 157,15 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,917 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

