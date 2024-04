Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 2,46 USD.

Die Lucid-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 2,46 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 2,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 368.698 Lucid-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,37 USD) erklomm das Papier am 12.07.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 240,73 Prozent Luft nach oben. Am 24.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,30 USD ab. Abschläge von 6,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Lucid-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Lucid ließ sich am 21.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 39,02 Prozent auf 157,15 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 257,71 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 06.05.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 12.05.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,016 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

